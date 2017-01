ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನಿಂದ 1 .5 ಕೋಟಿ ರು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದ ಪತ್ನಿ

ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂಪಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ಪತಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Savitha wife asks hefty alimony from her husband Former BJP MLA from Mudiger M.P Kumaraswamy. Savitha's lawyer has served divorce notice to Kumaraswamy