ಶಶಿಕಲಾ ಜೈಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈನೈಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್

ಶಶಿಕಲಾ ಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಪಾತಕಿ ಸೈನೈಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 14:26 [IST]

English summary

A serial killer 'Cyanide' Mallika was shifted to Hindalaga prison in Belagavi. Earlier the notorious killer was housed next to the cell of AIADMK leader Sasikala Natarajan in Parappana Agrahara central prison Bengaluru.