ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾಳ ಪಕ್ಕ ಸೈನೈಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ

ಸೈನೈಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಶಶಿಕಲಾ (ಬೇನಾಮಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 107 ಕಂಪನಿಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈಗ ಹೇಳಿ ಶಶಿಕಲಾಳನ್ನು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 16:49 [IST]

English summary

Sasikala Natarajan's neighbour in Parappana Agrahara jail is none other than deadly serial killer Cyanide Mallika from Bengaluru. Intention of both these criminals was to make money, by whatever means.