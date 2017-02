LIVE: ಶಪಥ, ಧ್ಯಾನ ಬಳಿಕ ಶಶಿಕಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೈಲಿನತ್ತ

ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಮುಟ್ಟಿ ಶಪಥಗೈದು, ಎಂಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದತ್ತ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರಿರುವ ಕಾರು ಹೊರಟಿದೆ

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 13:21 [IST]

English summary

DA case convicted Sasikala Natarajan leaves Chennai and likely to reach Bengaluru by evening and she will appear before Special court in Parappana Agrahara today(Feb 15). Registrar of Karnataka HC ordered shifting of court to Central prison from city civil court arena.