10 ಕೋಟಿ ರು ದಂಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರು ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರೆ, ದಂಡದ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

AIADMK leader V.K. Sasikala, serving a jail term after her conviction in a corruption case, will have to serve 13 more months in prison if she fails to pay a fine of Rs 10 crore imposed by the Supreme Court.