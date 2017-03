ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್!

ಸ್ಯಾಮ್ ಸಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಶಾಲೆ ಕಿಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ'ದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.

English summary

Samsung India has collaborated with the Government of Karnataka for a two-day ‘School Kit Programme’ that aims to extend support to students from government schools across Bengaluru, Dodballapura, Kolar and Mulbaghal districts in the state.