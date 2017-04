ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್‌ಕ್ಲಬ್‌ ನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ(ಏಫ್ರಿಲ್ 23) ದಂಡು ನಡೆದ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸದಾಶಿವ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Press Club of Bangalore elections 2017: BTV film bureau chief Sadashiv Shenoy has been elected unopposed as Press club president and Kiran of TV9 as vice-president.