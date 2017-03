ಬೆಂಗಳೂರು : 1.28 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳು ವಶ

ನಿಷೇಧಿತ 500 ಹಾಗೂ 1000 ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರದಂದು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೋಪಿಗಳ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ 1.28 ಕೋಟಿ ರುಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 14:44 [IST]

The Bengaluru police on Thursday arrested two people for possessing Rs 1.28 crore in demonetised Rs 1,000 and Rs 500 currency notes. The duo identified as Ajay and Rahul have been arrested for illegally possessing huge amounts of demonetised currency notes.