ಸ್ವರ್ಣ ಭಾರತಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 1.05 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ

ಸ್ವರ್ಣ ಭಾರತಿ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2016-17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.05 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. 2.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್, 53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಠೇವಣಿ ಹೊಂದಿದೆ.

English summary

Rupees 1.05 crore profit to Swarna Bharathi Co-operative Bank limited in the financial year 2016-17. Bank will be located in Bengaluru and its area of working is Bengaluru City.