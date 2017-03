ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಹತ್ಯೆ

ಬಸವೇಶ್ವರ ಠಾಣೆಯ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆ.

A Rowdy Sheeter named Sunil hacked to death by unidentified men on March 8th, 2017, in Kamalanagar of Bengaluru. Sunil was labelled as rowdy sheeter in Basaveshwara nagar police station of Bengaluru.