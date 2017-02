ಶಶಿಕಲಾ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ.. ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ!

ಶಶಿಕಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಮೂಲದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಶಶಿಕಲಾ ಶರಣಾಗಲು ಬರುವಾಗ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

Investigations being conducted into the violence that erupted outside the Bengaluru central jail the day Sasikala Natarajan surrendered has revealed that the incident was a stage managed one. Police officials are on the lookout for a rowdy sheeter from Attibele in Bengaluru who was hired to stage the violence.