ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಡಿಸಲು ಬಂದವು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಮೆಷೀನ್!

ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯು ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.

English summary

The state government has purchased road cleaning machines to clean up Bengaluru roads. Total 15 machines are purchased, out of which 8 machines are giant machines and remaining 5 are medium in size. All together they cost Rs. 500 crores.