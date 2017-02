ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಮಂತ್ರಿಮಾಲ್ ಪುನಾರಂಭ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಳೆಯಲು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಲ್ ಪುನರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 16:47 [IST]

Re-open of Mantri Mall is still oscillating so that BBMP has not taken decision regarding it. Meanwhile, the Commissioner of BBMP Manjunath Prasad has said that, the committee of experts who examined the quality of Mantri square has submitted its report.