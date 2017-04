ವಿಮೋಚನಾ ಓಟ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ರನ್ ಎಂಬ 5ಕಿ.ಮೀಗಳ ಓಟವನ್ನು ನ್ಯೂ ಲೈಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋಟ್ರ್ಸ್ & ಫಿಟ್‍ನೆಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಂದು ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್‍ನ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೇವಿಯರ್‍ ಕ್ಯಾಥಡ್ರಾಲ್ ಚರ್ಚ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ಓಟ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Salvation Run (5k Run & Walk) , An inter Church Sporting initiative conceptualized for Christian believers from across all denominations is organized by New Life Sports & Fitness Academy and is scheduled to be held on Saturday 8th April 2017 at the St Francis Xavier’s Cathedral Church (Frazer town).