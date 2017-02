ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗ್ನೇಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಬಂದ್

ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thursday, February 2, 2017, 21:51 [IST]

Ratha Sapthami: Two days liquor ban in Adugodi Police limit in South East of Bengaluru from Feb 3 to Feb 4, Press release from Bengaluru Police Commissioner Praveen Sood.