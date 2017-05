ಹೀಗೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆಗೆ ಸರಕಾರದ್ದೇ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ

ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ದತಿಯ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಅನಾಥೆಗೆ ಬಾಳು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ ಕೆ.ಸಿ.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 18:37 [IST]

English summary

In a rare occasion a man came forward to marry an orphanage girl in Bengaluru. They tied knot in ‘Sweekara Kendra’ in front of Women and Child Welfare Department officials here Hosur road.