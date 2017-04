ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯರ ಸಂಸ್ಮರಣೆ

ಹಿರಿಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಡಾ. ಹೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ(93) ಅವರು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಡಾ. ಹೊ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 20:32 [IST]

English summary

Veteran writer and Gandhian Dr. Ho Srinivasaiah passes away in Jayadeva Hospital Bengaluru, this morning. His special and rare photographs are here.