ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಕಾರು ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಧಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು

ಮೇ 1 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳುಳ್ಳ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಕೂಡಕೂಡದೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ.

English summary

Karnataka State Ministers Ramalinga Reddy and M.B. Patil have welcomed the Central government's order not to use red beacons or lalbatti cars from May 1, 2017.