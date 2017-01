ರಾಜ್ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಹಾವಳಿ, ಆದರೂ 15 ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ ಖಾಲಿ

ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥನ, ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ರಾಜ್ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ಪುಸ್ತಕ ಒಮ್ದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 14:46 [IST]

Raj Leela Vinoda, an autobiography of actress Leelavati, wrote by journalist Ravi Belagere has been selling like a hot cake. Till day (Janauary 19) fifteen thousand copies of the book sold out, told by Bhavana prakashana sales department chief Ravikumar.