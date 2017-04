ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮರೆತು ಬಿಡಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವಿದ್ದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಇದೆ

English summary

The month of April hasn’t been that bad for Bengaluru as far as the weather conditions are concerned. While the first few days may have seen some really hot weather conditions, on and off Pre-Monsoon showers have kept the pleasant spirit alive in Bengaluru.