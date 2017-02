ಇದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಂಪಾದ ಸುದ್ದಿ!

ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಳಲಿರುವ ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯನ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ತಂಪಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ.

The blazing sun has already started giving nightmares of the summer to come this year. With temperatures soaring to 28 degrees and 31 degrees in Chennai and Bengaluru respectively, it may come as some respite that rains are expected in both cities during the first week of March.