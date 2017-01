ಎಸ್.ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಜತೆ ಅಂಬರೀಶನ್ನೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಆರ್.ಅಶೋಕ್!

ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಎಸ್.ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಅಂಬರೀಶ್ ಗೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

"We are all cordially welcomes S M Krishna and Ambarish, If they wish to come BJP," said ex DCM R Ashok in Bengaluru.