ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಒಳ ಉಡುಪು ಕದಿಯುವ ಯಾರು ಈ ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ?

ಸೈಕೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೊರಗೆ ಒಣಹಾಕಿದ್ದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 0:46 [IST]

The psycho person Entered mid night in Maharani Collage womens hostel Bengaluru. The psycho video Caught CCTV Footage.