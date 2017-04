ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಎಚ್ ಸಿಜಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಚ್ ಸಿಜಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 21, 2017, 11:46 [IST]

English summary

The HCG invites for press conference be to announce the first-of-its-kind interest-free loans (on for needy cancer patients in Bengaluru, Mysuru and Gulbarga) made available by HCG in partnership with Arogya Finance, a leading social healthcare startup.