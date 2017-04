ಏ. 14ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿರುವ ಇಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಶುಕ್ರವಾರ ‘ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್’ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

President Pranab Mukherjee will be layijng the foundation stone for the Dr B R Ambedkar School of Economics, modelled on the London School of Economics in Bengaluru on today (April 14).