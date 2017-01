ಜಯನಗರ, ಯಲಚೇನ ಹಳ್ಳಿ, ಯಡಿಯೂರು, ಸಾರಕ್ಕಿ, ಜೆಪಿ ನಗರ, ಉತ್ತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ.

English summary

A meeting for all reddy community people has been called on Jan 23rd, in Inchara hotel, JP Nagar, Bangalore, to discuss about the Reddy Community Convetion which has been arranged on 29th of January.