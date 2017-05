ಕಾದ ಬಾಣಲಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವೀಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ

ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಿಂದ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮೇ 2ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು ಮೇ 6 ಮತ್ತು 7ರಂದು ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ.

English summary

Now rainy days are foreseen for the Bengaluru. As per Skymet Weather, rains are expected to make an appearance over the city within the next 24 to 48 hours. And also rains were confined to the coastal zones of Karnataka.