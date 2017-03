ಮುನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾನುವಾರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾತುಕತೆ

"ಅರಿಮೆ@ಮುನ್ನೋಟ" ಹೆಸರಿನ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಕಿನ ಕುರಿತಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಕೆಂದರೇನು? ಅದರ ಶಕ್ತಿಯೇನು? ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಗುಟ್ಟೇನು? ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇನು? ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದೇನು? ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾದ

English summary

Arime new initiative munnotaweb to bring bright Kannadiga minds to come together and discuss Science and Technology in Kannada. Prashant Soratur, editor of Arime.org will be speaking about 'Belaku'. School and college students interested in Science can participate.