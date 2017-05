ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಬಂದ 'ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ರಾಜ'

ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಗಳ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು 'ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ರಾಜ' ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರತಾಪ್ ಭೀಮಸೇನ ರಾವ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 21:01 [IST]

English summary

Prathap Bhimasena Rao, a former Indian Airforce pilot find a solution to never-ending issue of potholes and came up with “Pothole Raja”, an initiative that encourages people to identify potholes via Whatsapp and also take up repairs on their own.