ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪೇದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ: ಪತ್ನಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು

ಪತ್ನಿ ವೀಣಾ, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗು ಪೃಥ್ವಿಗೆ ವಿಷವುಣಿಸಿದ ಸಿಎಆರ್ ಪೇದೆ ಸುಭಾಷ್, ತಾನೂ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಸಿಎಆರ್ ಪೇದೆ ಸುಭಾಷ್.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 9:50 [IST]

English summary

A police constable who was serving in Sampige Halli Police station, Bengaluru tried to commit suicide along with his family on May 23, 2017. After this attempt his wife and children died at hospital and his condition is serious.