ಬಾಂಬ್ ನಾಗನ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ದಿನ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಂಬ್ ನಾಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಎಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ್.

English summary

Home minister G. Parameshwar reacts to the video sent by Bomb Naga and says that police will first arrest Naga and then investigate about his allegations.