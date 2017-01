LIVE: ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ: ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೋದಿ ಭಾಷಣ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

For me FDI not only stands for Foreign Direct Investment but also for First Developed India: PM Shri @narendramodi at #PBD2017

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 11:09 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Pravasi Bharatiya Divas In Bengaluru today. The 14th edition of the three-day event began in the country's IT hub yesterday with the spotlight on the role of youth in transforming the society and India's potential to play the role of a 'Vishwa Guru' again.