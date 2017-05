ಮಹಿಳೆಯ ಕರೆಗೆ ಓಗುಟ್ಟು ಕಾಮುಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ 'ಪಿಂಕ್ ಹೊಯ್ಸಳ'

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಟೆಕ್ಕಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಧುಸೂದನ್ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A man arrested by Pink hoysala police in Bengaluru, in sexual harassment case. He was harassing a woman in Bengaluru-Hyderabad Volvo bus last night