ಪಿಂಕ್ ಹೊಯ್ಸಳ: ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ

ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಿಂಕ್ ಹೊಯ್ಸಳ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ.

English summary

Karnataka state government has introduced a new system for women safety. Pink Hoysala is a team which will exclusively work for women saftey in the state capital. 51 Pink Hosala vehicles are started their work from today. Home minister Dr. G. Parameshwar, Chief Minister Siddaramaiah inaugurated the programme today in Vidhana Soudha.