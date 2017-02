ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಂಗಲ್ ಸಹೋದರಿಯರ ಕುಸ್ತಿ ಕಮಾಲ್

ದಂಗಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೀತಾ ಫೋಗಟ್ ಮತ್ತು ಬಬಿತಾ ಫೋಗಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 19:26 [IST]

English summary

Two days mega self defense workshop concluded in Nandi Hills, Bengaluru. Babita Phogat and Geeta Phogat who were the star attraction at the event organized by Matru Trust headed by Dr Sudhakar, MLA Chikkaballapur and Grand Master Akshar.