ಫೊಗಟ್ ಸೋದರಿಯರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂರಕ್ಷಣೆ ತರಬೇತಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಗಳಾದ ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೀತಾ ಫೋಗಟ್ ಮತ್ತು ಬಬಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 19:32 [IST]

English summary

India’s Biggest SELF DEFENCE workshop for Women organized by Matru Trust headed by Dr Sudhakar and Grand Master Akshar will see over 10,000 inspired women will undertake Martial Arts , Self Defense and Yoga sessions on 25th and 26th February. Champion Wrestlers and Olympians Geeta Phogat and Babita Kumari will inspire the women participants on the need to protect themselves.