ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ: ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಸಿದ್ದತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಮೂವತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಗದುರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿರುಸಿನ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

English summary

Petroleum ministry all set to implement cashless LPG distribution in Bengaluru Metro limit in next 20-30 days.