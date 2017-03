ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೂ ಸುಂಕದ ಬಿಸಿ!

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಲವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದರೂ, ರಸ್ತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸುಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ,ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

Story first published: Saturday, March 18, 2017, 11:45 [IST]

English summary

