ಲಾಲ್ ಬಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ನಗರ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕೆಲಸ?

ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಜೀವನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಮರಾಜ ನಗರದ ಕೆಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಡಿಗಾಸಿನಾಸೆಗೆ ಮಹಾನಗರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In ongoing flower exhibition in lalbagh of Bengaluru, a stall has been installed which reflects tribal life. The owners of the stall brought the some people from surrounding forest areas of Chamarajanagar to replicate the life of people who live in forest areas.