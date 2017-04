ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುಡುವವರಿಗೂ ದಂಡ!

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಕಸವನ್ನು ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ಸುಡುವವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಿದೆ.

English summary

In Bengaluru garbage management is a major problem. The BBMP has issued penalty to the people who throw garbage in the road, and now BBMP is going to issue penalty to the BBMP workers who are burning garbage without taking permission of concerned authority.