ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಣ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ!

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದೀಗ ಪೇ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಫಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 2005 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು

English summary

Pay and Park system will be reintroducing by BBMP soon. The system will be applicable to 85 roads in Bengaluru.