ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ, ಆದರೂ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂಎಸ್ ರಾಮಯ್ಯ ವೈದ್ಯರು.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 14:23 [IST]

The health condition of film producer Parvathamma Rajkumar became critical but need not to worry says the doctors who are looking after her in M.S. Ramaiah hospital, Bengaluru.