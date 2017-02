ಶಶಿಕಲಾ, ಜಯಾ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮಾರಾಮಾರಿ; ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ

ಶಶಿಕಲಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿರುವ ಜಯಲಲಿತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿನ್ನಮ್ಮನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Jayalalitha’s followers attacked on Sasikala followers in the Parappana Agrahara premises. Police cleared crowd by lathi charge.