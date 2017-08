ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗೂಬೆ ದರ್ಶನ; ಸರಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ!

Bangalore

ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Owl cited in Bengaluru Vidhana Soudha, what it indicates according to astrology? Here is an explaination.