ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

2006-2016ರ ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವೊಂದು ಪೊಲೀಸ ಕಮಿಷನರ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Saturday, May 6, 2017, 17:31 [IST]

In a decade to 2016, the incidents of molestation reported in Bengaluru increased more than four-fold, statistics compiled by the Commissioner of Police, Bengaluru, on cases of molestation (under Section 354) show.