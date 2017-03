ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 16:03 [IST]

English summary

Organic and Millet Fest will be held in Malleshwaram in Bangaluru on March 25th and 26th, Bangalore District Agriculture Department is organising this fest with the co ordination of Jaivik Krishik Society (reg.) Prime aim of the fest is to create awareness about organic production and advantages of using Millets.