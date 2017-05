ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ 'ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗ್ರೀನ್' ಆ್ಯಪ್, ನೀವೂ ಗಿಡ ನೆಡಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 'ಆ್ಯಪ್' ಮೂಲಕ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ‘ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಗ್ರೀನ್’ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 13:56 [IST]

English summary

Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) has developed an Android app, ‘BBMP Green’, which citizens can use to place orders for saplings to plant.