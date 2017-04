ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಸಿಇಒ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ವೊಂದರ ಸಿಇಒ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

English summary

One more case registered in Commercial street police station on Kannada TV Channel CEO Lakshmi Prasad Vajpeyee, who has arrested by Koramangala Police, Bengaluru under IPC section 384, 385, 506, Punishment for extortion on 15th April, Saturday.