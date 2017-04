ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಕದ್ದ ಆರೋಪ, ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಲೇಖಕಿ ಅನ್ವಿತಾ ಭಾಜಪೇಯಿ ಎಂಬುವರು ಚೇತನ್ ಭಗತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು, 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗರ್ಲ್' ಕೃತಿ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

English summary

One Indian Girl author Chetan Bhagat has been accused of plagiarism by a Bengaluru-based author Anvita Bajpai. Bhagat has denied the claims made by Anvita.