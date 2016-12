ತೀವ್ರ ನಷ್ಟ ಹಿನ್ನಲೆ: ಎರಡು ದಿನ ಓಲಾ, ಉಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲ್ಲ

ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ಮತ್ತು 31ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:06 [IST]

English summary

Ola and Uber taxi drivers and owners decided to go for 2 day strike on December 30th and 31st to demand increase in rates.